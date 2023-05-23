شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القيادة اليمنى" يصل أبوظبى لعقد لقاءات حول تطورات الوضع بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور رشاد محمد العليمى الرئيس اليمنى رئيس مجلس القيادة الرئاسى، اليوم الثلاثاء، العاصمة الإماراتية أبوظبى فى زيارة قصيرة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني سيعقد لقاءات مع القيادة الإماراتية، حول تطورات الوضع اليمني، خصوصا فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والدعم الإقليمي والدولي المطلوب لتلك الإصلاحات.

كما سيبحث العليمي المساعي الحميدة للسعودية، والمجتمع الدولي من أجل تجديد الهدنة، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية.