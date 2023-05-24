شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يؤكد حرصه على استقلال القضاء ودوره في إرساء العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجدّدا، حرصه على استقلال القضاء والدور الموكول للقضاة في إرساء العدل، مشددا على أن القضاء هو الحامي للحقوق والحريات.

كما أكد الرئيس سعيد، خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ضرورة الإحاطة بالقضاة الشبان حتى لا تحصل تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة، قائلا "إن الظلم ظلمات والإجراءات الاحترازية لا بدّ لها من مبررات موضوعية كسعي ذي الشبهة إلى الفرار أو انه يمثل خطرا على الأمن العام".

وتعرّض رئيس التونسي إلى الاختصاص التأديبي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء حتى لا يجلس على أرائك القضاة إلا من تتوفر فيه كل شروط النزاهة والحياد.

كما تم التطرق إلى مسألة سدّ الشغورات وإعداد مشروع الحركة القضائية بناء على ما ورد في الدستور من أحكام إلى جانب النصوص الأخرى المتعلقة بأهم وظيفة داخل الدولة وهي القضاء.