شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اللبناني يطلق فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي لعام 2023" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023" في احتفال برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي وسفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوي وعدد من السفراء العرب والإعلاميين.



وعبر المكاري عن أمله في أن يكون الاحتفال اليوم طاقة أمل وبابا لعودة المياه اللبنانية العربية إلى مجاريها الطبيعية، موضحا أن هذه الفعاليات مناسبة لتطهير العلاقات اللبنانية العربية من شوائبها.



ودعا ميقاتي لأن تكون هذه السنة عنوانها الانفتاح العربي بين العواصم العربية تحت شعار "ثقافة تجمعنا لا جهلا يفرقنا".



وأحيت الحفل السوبرانو اللبنانية الدكتورة هبة القواس كما تم تنظيم معرض فني تضمن صورا لأبرز الصحفيين والإعلاميين اللبنانيين والذين أثروا الإعلام العربي ومن بينهم روزاليوسف مؤسسة مجلة "روزاليوسف" والأخوين سليم وبشارة تقلا مؤسسا "الأهرام".