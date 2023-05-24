شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب الأردني" يثمن جهود الأونروا في المخيمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن مجلس النواب الأردني الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المخيمات.

وأشاد رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب الدكتور فايز بصبوص -خلال زيارته الثلاثاء إلى مركز صحي يتبع وكالة الغوث في منطقة الزهور- بأهمية الدور الذي تقوم به "الأونروا" والخدمات المقدمة لأبناء المخيمات في العديد من المجالات الصحية والتعليمية.

وشدد على أهمية استمرار دعم الوكالة بهدف مواصلة القيام بدورها الإنساني، واستمع إلى شرح قدمه مدير المركز الدكتور محمد البس عن خدمات الرعاية الصحية التي تقدم للمواطنين.