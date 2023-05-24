شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تستضيف مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مدينة جدة غدا الخميس اجتماع الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي يأتي امتداداً للجهود المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة والعراق على المستوى الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.



وذكرت قناة (الاخبارية) السعودية، أنه سيرأس الجانب السعودي في المجلس وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، فيما سيرأس الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، وسيشارك في الاجتماعات أعضاء المجلس من الجانبين السعودي والعراقي ورؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عنه.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال اجتماعاته خطة العمل المشتركة للجان الفرعية المنبثقة عنه في مختلف مجالات التعاون الثنائي بين السعودية والعراق، ودعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة.

كما سيعقد على هامش الدورة لمجلس التنسيق، اجتماع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والملتقى الاقتصادي السعودي العراقي، بحضور عددٍ من رجال الأعمال في البلدين .

يذكر أن مجلس التنسيق السعودي العراقي تأسس في عام 2017، بهدف تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.