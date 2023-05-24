شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين .. إطلاق معرض "السعودية نحو الفضاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة السعودية للفضاء، معرض "السعودية نحو الفضاء"، الذى يقام بالتزامن مع المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين بمحطة الفضاء الدولية، وذلك فى إطار سعى الهيئة إلى تعزيز الاهتمام الوطنى بقطاع الفضاء، وإلهام الجيل القادم من الشباب والناشئين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تسعى إلى رفع مستوى استثمار طاقات الشباب، وتقدم لهم المواكبة اللازمة لكافة تفاصيل المهمة التاريخية للمملكة في محطة الفضاء الدولية .. حيث يقدم المعرض محطات تثقيفية وتوعوية لزواره، ويتيح لهم تجارب استكشافية وتقنية ومعرفية تحكي تاريخ الفضاء وازدهاره عالميا، فضلا عن المجسمات والمحاكاة الواقعية لبعض جوانب حياة رواد الفضاء وطرق أدائهم لمهماتهم المؤثرة. وأضافت الوكالة أن المعرض يقدم لزواره فقرات توعوية وتجارب في علوم الفضاء وعجائب الكيمياء والفيزياء، من خلال المسرح المهيأ لعرضها، بمشاركة خبراء ومختصين يبسّطون المعارف العلمية للأطفال والزوار، وكذلك الشاشة الضخمة التي تتيح للزوار مشاهدة مراحل المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين عبر البث المباشر.

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