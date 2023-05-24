شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال.

وذكرت مصادر بالقدس، بأن المستوطنين نفذوا الاقتحام على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية عند أبوابه وساحاته.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد.

ويقتحم المُستوطنون المسجد الأقصى عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل، مُنذ المذبحة التي ارتكبها المُتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.