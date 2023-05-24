شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتسلم قطعتين أثريتين نادرتين من الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسلم العراق قطعتين أثريتين نادرتين تعودان إلى الألف الرابع قبل الميلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن السفارة العراقية في واشنطن تسلمت قطعتين أثريتين نادرتين من المدعي العام لمدينة ‫نيويورك، وذلك جاء ضمن دبلوماسية الاسترداد".

وأضاف الصحاف أن القطعتين الأثريتين تعودان إلى الألف الرابع قبل الميلاد، حيث سرقتا من موقع أوروك الأثري في العراق أواخر عام 1990.

وأشار إلى أن استلام هذه القطع يأتي ضمن سلسلة من عمليات استعادة الآثار التي تحرص الجهات العراقية المختصة متمثلة بوزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسفارة في واشنطن على متابعتها بشكل مستمر مع الجهات الأمريكية المختصة.

وحضر مراسيم تسليم القطع الأثرية عن سفارة العراق في واشنطن المستشار ظافر عبدالرزاق جليل وعن الجانب الأمريكي مساعد المدعي العام رئيس وحدة الاتجار بالآثار في نيويورك ماثيو بوغدانوس وممثلين عن مكتب تحقيقات وزارة الأمن الوطني.