شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بدمشق: عودة سوريا للجامعة العربية تسهم فى تعزيز التضامن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الصين بدمشق شى هونغوى، أن اسئتناف سوريا مشاركتها فى اجتماعات الجامعة العربية سيسهم في تعزيز تضامن الدول العربية، وتسريع خطوات العالم العربى نحو التنمية والنهضة، وسيجلب المزيد من العوامل الإيجابية على طريق إعادة الإعمار فى سوريا.

وأعرب السفير الصيني -في بيان اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الأنباء السورية- عن ترحيب بلاده بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، مؤكداً أن الصين وسوريا تربطهما صداقة تقليدية عميقة، وستكونان شريكين يتقدمان يداً بيد على طريق التحديث والتطور، مشيرا إلى استعداد بلاده للعمل مع سوريا وغيرها من دول العالم لتعزيز التحديث وخلق غد أفضل للعالم معاً. وأوضح السفير أن "التحديث الصيني النمط" خيار حتمي لعملية التنمية في الصين التي دامت مئة عام، وجاءت كنتيجة حتمية للقواعد العلمية للتنمية البشرية، مؤكداً أن الصين ستدافع بحزم أكبر عن الحقوق التنموية لجميع الدول، وستعمل بنشاط لدفع الانفتاح عالي المستوى، والتواصل الحضاري، كما ستتعاون أكثر لبناء مجتمع المستقبل المشترك.

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