شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بالجامعة العربية استعدادا للقاء الوزارى بين الدول العربية والباسيفيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد بمقر الأمانة العامة اليوم الأربعاء اجتماعا تنسيقيا على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية، للإعداد والتحضير للاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية ودول جزر الباسيفيك المقرر عقده بالمملكة العربية السعودية فى الشهر المقبل.

ترأس الاجتماع التنسيقي، والذى جاء بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، السفير الدكتور عبد الله موسى الطاير، المستشار بوكالة وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة بالمملكة العربية السعودية (الدولة المضيفة)، وترأس وفد الأمانة العامة السفير، خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، حيث تم مناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري المشار إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الوزاري الأول بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك عُقد في يونيو 2010 بدولة الامارات العربية المتحدة.