شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول كويتي يدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد رئيس قسم الدراسات والبحوث بقطاع الاعلام الخارجي بوزارة الاعلام الكويتية الدكتور هادي العجمي أهمية توحيد الجهود الاعلامية منها لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

ولفت العجمي على على هامش أعمال الاجتماع ال25 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب إلى أن الاجتماع ناقش الاستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة ومواجهة الارهاب ودور الاعلام العربي في التصدي لهذه الظاهرة.

وأشار الى أنه تم اقرار الاستراتيجية التي أعدتها جامعة نايف للعلوم الأمنية وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب برفع هذه الاستراتيجية الى اجتماع وزراء الاعلام العرب المقرر عقده الشهر المقبل بالمغرب.

واكد العجمي أن فريق الخبراء توصل الى رؤية موحدة من شأنها أن "تفعل دور الاعلام في المواجهة والمبادرة وليس ردة الفعل" مؤكدا أن الاستراتيجية ستسهم في رسم الخريطة المناسبة لتفعيل الجهود العربية وجعلها أكثر فاعلية وجدوى في هذه القضية التي تهتم بها جميع دول العالم.