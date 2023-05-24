شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرّر القضاء اللبناني، الأربعاء، بعد استجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة منعه من السفر، وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي واستجوب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الأربعاء، على خلفية المذكرة الصادرة بحقه من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وكان قد تقدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل باقتراح قانون يرمي إلى جعل ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي ونوابه قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، تطبيقا لمبدأ المداورة ولمنع التسلّط في إدارة المصرف المركزي .



وأكد حزب الكتائب في بيان له ان المقترح الجديد يأتي نظرا لاستمرار حاكم المصرف المركزي في منصبه لمدة 27 عاماً بلا انقطاع، بفعل تجديد ولايته لمرّات عدّة، معتبرا أن هذا الأمر أدى إلى اعتماد سياسات كارثية نتج عنها انهيار البلد – على حد تعبيره .



وأوضح أن تطبيق مبدأ المداورة أساسي لإرساء التوازن مع استقلالية عمل المصرف المركزي ومع الحصانة الممنوحة للحاكم ولمنع التسلّط في إدارته، معتبرا أن تقييد ولاية الحاكم بمدتين فقط يسمح بتقييم وتصحيح السياسات النقدية والمالية الخاطئة عند الاقتضاء.