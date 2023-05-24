شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بيرزيت الفلسطينية تعلن فوز "كتلة الوفاء" بـ 25 مقعدا بانتخابات مجلس اتحاد الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة بيرزيت الفلسطينية في الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة، بنسبة اقتراع بلغت 77%.

وجاءت النتائج، وفق ما أعلنته لجنة انتخابات جامعة بيرزيت الفلسطينية، كالتالي: كتلة الوفاء الإسلامية 25 مقعدا، كتلة الشهيد ياسر عرفات حصلت على 20 مقعدا، وكتلة القطب الطلابي التقدمي 6 مقاعد.

بدورها، هنأت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) بنجاح العمليّة الديمقراطيّة في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت للعام 2023-2024، مُشيدةً بالتقدّم اللافت الذي حقّقته حركة الشبيبة الطلابيّة (كتلة الشهيد ياسر عرفات)، بالرغم من حملات التخوين والتكفير؛ إلّا أنّ هذه الحملات قوبلت بالرد من الطلبة الواعين.

وأضافت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة نقلته الوكالة الرسمية، الأربعاء، إنّ الانتصارات المُتتالية التي حققتها الحركة في مختلف جامعات فلسطين (الخليل، البولتيكنيك، بيت لحم، فلسطين الأهلية) وصولًا إلى التقدّم اللافت في جامعة بيرزيت؛ هو تأكيدٌ على النهج الديمقراطيّ الذي أرست الحركة دعائمها.