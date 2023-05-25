شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية والتشيك يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، في الرياض، مع وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي، أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



كما ناقش الوزيران تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، بالإضافة إلى التطرق إلى جهود البلدين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).