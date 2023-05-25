شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه مع المندوب الدائم لدولة الكويت لدى المنظمة محمد سعود المطيري، سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين.



جاء ذلك خلال لقائهما، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة؛ حيث ثمن الأمين العام دعم دولة الكويت لمنظمة التعاون الإسلامي، وإسهاماتها البناءة في العمل الإسلامي المشترك.



ومن جهته، أكد المندوب الدائم للكويت الأهمية الخاصة التي توليها بلاده لدور المنظمة، ولتحقيق أهدافها وتنفيذ مختلف برامجها وأنشطتها.