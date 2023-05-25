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الزلازل السورى: تسجيل 8 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري عن تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز -في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا- أن محطات الشبكة للرصد الزلزالي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 هزات أرضية ضعيفة، منها 3 هزات في تركيا، أعلاها بقدر 2.7 درجة على مقياس ريختر، و3 شمال غرب اللاذقية بقدر يتراوح بين 1.5 و 2.5 درجة.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل هزتين في لواء إسكندرون، الأولى بقدر 1.5 والثانية بقدر2.1 درجة على مقياس ريختر.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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