شكرا لقرائتكم خبر عن الزلازل السورى: تسجيل 8 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري عن تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز -في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا- أن محطات الشبكة للرصد الزلزالي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 هزات أرضية ضعيفة، منها 3 هزات في تركيا، أعلاها بقدر 2.7 درجة على مقياس ريختر، و3 شمال غرب اللاذقية بقدر يتراوح بين 1.5 و 2.5 درجة.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل هزتين في لواء إسكندرون، الأولى بقدر 1.5 والثانية بقدر2.1 درجة على مقياس ريختر.