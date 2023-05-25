شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 20 مواطنا فلسطينيا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن غالبية المعتقلين (14 معتقلًا)، جرى اعتقالهم من مُخيم "عقبة جبر" في مدينة "أريحا"، شرق الضفة الغربية، وذلك عقب قيام قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المُخيم فجرًا، ووقوع اشتباكات عنيفة، أسفرت عن إصابة 13 فلسطينيًا آخرين بالرصاص الحي.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شاب من بلدة "اليامون" في مُحافظة "جنين" شمالًا، وآخر من بلدة "بيتا" جنوب مُحافظة "نابلس" في الشمال أيضًا، وفي وسط الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا ونجله، من قرية "المغير" شمال شرق رام الله، والتي تتعرض لحصار من قبل الاحتلال منذ نحو أسبوعين.

وفي جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا ونجله، من بلدة "يطا" جنوب مُحافظة "الخليل"، وذلك بعد مُداهمة منزلهما وتفتيشه.