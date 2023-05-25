شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول فوج من الحجاج قادماً من جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبلت شركة إثراء الجود لخدمات الحجاج "إحدى شركات مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية، اليوم الخميس، أول فوج لضيوف الرحمن من الحجاج قادماً من جمهورية جنوب إفريقيا لموسم حج 1444هـ، وذلك عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حيث استقبلوا بماء زمزم والورود.