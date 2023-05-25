شكرا لقرائتكم خبر عن اسرائيل تعلن إسقاط مسيرة اجتازت الحدود من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم إسقاط مسيرة اجتازت الحدود من لبنان، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز. وأضافت قوات الاحتلال أن منظوماته الجوية تابعت المسيرة منذ لحظة رصدها حتى لحظة إسقاطها. يذكرأن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو شهر إبريل الماضى إن حكومته ستتصرف بحزم ردا على وابل من الهجمات الصاروخية التى تعرضت لها إسرائيل.

وأطلق مسلحون من لبنان وغزة عددا كبيرا من الصواريخ على شمال إسرائيل وجنوبها ورد الجيش الإسرائيلى بضربات جوية. لكن لم يبد أى طرف رغبة فى إطالة أمد القتال.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى "لا أحد يريد تصعيدا فى الوقت الحالي... الهدوء سيتم الرد عليه بالهدوء، فى هذه المرحلة على ما أعتقد، على الأقل فى الساعات المقبلة".

وفى وقت سابق، داهمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وضربت المصلين الفلسطينيين، واعتقلت وطردت مئات الأشخاص من الحرم القدسى فيما وصفته بأنه مداهمة لإخراج "محرضين متحصنين فى المسجد" الأمر الذى أثار إدانات فى أنحاء العالم العربى.