شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الوطنى العراقى فى كركوك يحبط عملية تهريب سعات للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الأمن الوطنى العراقى، اليوم الخميس، احباط عملية تهريب سعات للإنترنت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وذكر الجهاز فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ضمن التوجيهات الحكومية فى متابعة ملف تهريب سعات الإنترنت والسعي الحثيث لملاحقة مهربيها توفرت معلومات إستخبارية دقيقة لدى مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك عن وجود (3) أبراج كانت معدة لتهريب حزم للإنترنت من محافظة أربيل باتجاه كركوك".

واضاف ان "مفازر الامن الوطنى، وبعد إستحصال الموافقات القضائية وبالتنسيق مع هيئة الإعلام والإتصالات توجهت إلى مكان تواجد الأبراج وأحبطت عملية التهريب من خلال تفكيك ومصادرة الأجهزة من على هذه الأبراج".

وتابع ان "جميع المضبوطات أحيلت إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".