الرئيس الموريتانى يجدد للعاهل الأردنى حرص موريتانيا على تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - جدد الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، للعاهل الأردني عبدالله الثاني، تأكيد حرصه على تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الرئيس الموريتاني -في برقية تهنئة بثتها الرئاسة الموريتانية الخميس إلى جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني- “صاحب الجلالة والأخ العزيز، بمناسبة احتفال بلادكم بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لجلالتكم عن أحر التهاني متمنيا، للشعب الأردني الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء، كما أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين، وتفضلوا، صاحب الجلالة والأخ العزيز، بقبول أسمى آيات التقدير".