شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة الجزائر يبحث مع رئيسة برلمان زامبيا القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن، مع رئيسة برلمان زامبيا، نيللي بوتيت كاشومبا موتي، سبل تعزيز التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار الاتحاد الأفريقى، دعما للسلم والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الرحمن، الخميس، بقصر الحكومة بالعاصمة، رئيسة البرلمان الزامبي، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر. وأوضحت الحكومة الجزائرية -في بيان- أن الطرفين تطرقا، خلال اللقاء، إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الجزائر وزامبيا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما في ذلك المجال البرلماني؛ من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يطمح إليه البلدان.

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