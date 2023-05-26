شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية تؤكد التزامها بتعزيز تبادل التجارة بين دول القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة الموريتانية التزامها بدعم جميع المبادرات القارية وشبه الإقليمية الهادفة إلى تعزيز تبادل التجارة بين دول القارة.

واعتبرت الخارجية الموريتانية -في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاتحاد الإفريقي الخميس تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"- أنه من هذا المنظور تعمل موريتانيا باستمرار على تعزيز هياكل الاتحاد الإفريقي لتمكينهم من مواجهة التحديات المشتركة، وأكدت أن الاحتفال بهذا اليوم يعتبر فرصة لبلادنا للتعبير عن ارتباطها الراسخ بالمُثل العليا لمنظمتنا القارية.

وأكد وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، أهمية الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذا العام لكونه أكثر حداثة وملائمة كشعوب القارة الإفريقية الغنية بمختلف الموارد الاقتصادية التي تنتظر بفارغ الصبر تحقيق التكامل الإفريقي.

وشهد الحفل تقديم عروض ومداخلات من طرف عدد من الخبراء من وزراء سابقين ودبلوماسيين تطرقت لمختلف مراحل تأسيس الاتحاد الإفريقي من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد مرورا بتطور التكامل الافريقي وما تمخض عنه هذا التكامل من نتائج ايجابية لصالح دول الإتحاد (واقع وآفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية)، فضلا عن مختلف المشاكل التي تعاني منها القارة من نقص المبادلات التجارية والكهرباء والماء والتكوين ونقص الولوج إلى التكنولوجيا وتضارب المصالح (المنافسة الخارجية) وغير ذلك من العوامل التي تعيق تقدم المنطقة.

وتابع الحاضرون عرض فيلم وثائقي حول تاريخ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.