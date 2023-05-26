شكرا لقرائتكم خبر عن "آرامكو" السعودية ستبدأ استثمار وتطوير حقل "عكاز" الغازي في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس وزراء العراق لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغنى عن الاتفاق على مساهمة شركة "آرامكو" السعودية باستثمار وتطوير حقل "عكاز" الغازي والوصول لطاقة 400 مليون قدم مكعبة

وقال عبد الغني ذلك، الخميس، خلال مشاركته في المجلس التنسيقي العراقي – السعودي الذي عقد اليوم في جدّة إن "الهدف من استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي هو الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 400 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم الواحد".

وأضاف أن "الاتفاق المبدئي مع المملكة العربية السعودية ينص على المساهمة في الاستثمار بمشروع نبراس الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الواعدة في الصناعات البتروكيمياويات في العراق والمنطقة".

يشار إلى أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أكد قبل أيام استمرار التنسيق بين السعودية ودول "أوبك بلس"، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يعدّ حجر الزاوية في استقرار أسواق البترول.

وصرّح الوزير بأن التنسيق يعد حجر الزاوية في مساعي تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والحفاظ على توازنها، وأمن الإمدادات فيها بما يدعم فرص نمو الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن السعودية وقعت مع عدد من الدول العربية عددا من مذكرات التفاهم في قطاع الطاقة، كالتي وقعت مع مصر، وسلطنة عمان، والأردن، والعراق، التي تستهدف تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والبترول والغاز، والبتروكيماويات، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بالطاقة.