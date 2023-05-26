شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين من شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين، من محافظتي "نابلس" و"جنين"، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم "بلاطة"، أكبر مخيمات "نابلس"، واعتقلت رجلا، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة للغاية مع سكان المخيم، علما بأنها ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المخيم هذا الأسبوع، وقد أسفر اقتحام سابق كبير للقوات الإسرائيلية هذا الأسبوع عن اشتباكات أشبه بالحرب مع سكانه، قبل استشهاد ثلاثة من شباب المخيم برصاص جنود الاحتلال.

وفي "جنين"، وهي معقل المقاومة الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين أحدهما، أسير محرر، بعد تفتيش منزليهما في بلدة "قباطية" وقرية "فقوعة".

واقتحمت قوات الاحتلال - حسب مصادر أمنية فلسطينية - قرى أخرى في "جنين" دون أن يتم الإبلاغ عن مزيد من الاعتقالات.

ويعيد الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين ويستجوب ذويهم من حين لآخر، في سياسة ممنهجة، للتضييق عليهم أمنيا وتكديرهم هم وذويهم.