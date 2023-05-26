شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: "الجوازات" سخرت إمكاناتها لدعم المواقع المخصصة لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف قائد قوات الجوازات للحج بالمملكة العربية السعودية، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على جاهزية صالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.وفق"سبق".

وأكد اللواء المربع أن "الجوازات" سخرت إمكاناتها كافة لدعم المواقع المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، بالأجهزة التقنية الحديثة، والكوادر البشرية المؤهلة، لسرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة.