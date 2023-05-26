شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانتخابات الموريتانية تؤكد جاهزيتها لإنجاح الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، أنها اتخذت كل الإجراءات لضمان شفافية الجولة الثانية من الانتخابات المقررة غدا السبت.

وذكرت اللجنة -في بيان- أن الدوائر الانتخابية التي ستجرى فيها الجولة الثانية تبلغ 22 دائرة من بينها 4 دوائر نيابية على مستوى الجاليات بالخارج ، موزعة على 8 دول في أربع قارات، لافتة إلى أن تلك الدوائر توزعت المنافسة فيها على 9 محافظات داخلية.



وكان 1.9 مليون ناخب صوتوا في الثالث عشر من مايو الجاري في انتخابات هيمن عليها الحزب الموريتاني الحاكم الذي فاز بثمانين مقعدًا برلمانيًا، فيما فازت المعارضة بأربع وعشرين مقعدًا، وحصلت أحزاب الموالاة الداعمة للرئيس الغزواني على ستة وثلاثين مقعدًا.



وصوت الموريتانيون في الجولة الأولى على انتخاب برلمان من 176 نائبا و237 مجلسًا بلديًا من 4500 مستشار وثلاثة عشر مجلسًا إقليميًا.