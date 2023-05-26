شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة شئون المسجد النبوي تكثف جهودها من خلال أعمال التطهير والتعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت وكالة شئون المسجد النبوي جهودها من خلال برامج أعمال النظافة والتعقيم ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبهى حلة له لاستقبال ضيوف الرحمن والزوّار، وذلك استمرارًا للجهود اليومية في خدمة زوّار المسجد النبوي وتقديم كل ما يعين وييسّر على الزائر أدائه لعبادته بكل راحة واطمئنان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الوكالة تعمل على متابعة نظافة وتعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة بما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.

وتسعى الوكالة على تقديم خدمات متكاملة بأعلى معايير الجودة ليتمكن الزوّار والمصلين من أداء عبادتهم بطمأنينة وخشوع.

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