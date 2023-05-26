شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية تحبط عددا من محاولات الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت السلطات التونسية، عددًا من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية وألقت القبض على عدد من منظمي عمليات اجتياز الحدود خلسة.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان اليوم الجمعة - أن قوات الحرس الوطني ببنعروس بالتعاون مع قوات التدخلات السريعة بصفاقس تمكنت من إحباط 14 عملية تحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة والقبض على 268 مجتازًا من بينهم 12 منظمًا ووسيطًا و97 مفتشًا عنهم، وتم حجز 37 مركبًا بحريًا و3 محركات وشاحنات تستعمل في التنقلات.

وأشار إلى أن دورية مشتركة بين فرقة الإرشاد البحري بقرقنة ومركز الحرس البحري بسيدي يوسف تمكنت من ضبط 21 شخصًا كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.

كما تمكنت فرقة الإرشاد البحري بصفاقس من إلقاء القبض على 4 منظمين مفتش عنهم من أجل تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة، كما تمكنت فرقة الإرشاد البحري بالمهدية من إلقاء القبض على منظم عمليات اجتياز ومفتش عنه.

وتمكنت أيضًا فرقة الإرشاد البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس والفرقة المركزية الثانية بإدارة الاستعلامات والأبحاث من القبض على أبرز العناصر المتورطة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، وهو كهل تونسي أصيل جهة جبنيانة، صادرة في شأنه 24 منشور تفتيش لوحدات أمنية وقضائية ومورط في قضايا أبرزها الاتجار بالأشخاص وتكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة.