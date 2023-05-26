شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن تعرض منزل سفيره بالخرطوم للاعتداء والتخريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تعرض منزل سفير الأردن في الخرطوم للاعتداء والتخريب، مؤكدة تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه.

وأكدت الوزارة - في بيان، اليوم /الجمعة/ - إدانة واستنكار المملكة لكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية. وشددت على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا.

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