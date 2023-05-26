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مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله

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القاهرة - سامية سيد - اندلعت، مساء اليوم الجمعة، مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط معسكر عوفر المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، بوسط الضفة الغربية.

وأطلق جنود الاحتلال، قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين بكثافة، واستهدفوا بالقنابل سيارة أحد الصحفيين ما أدى إلى تحطم زجاجها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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