شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تطالب سويسرا بكشف هوية المعتدين على سفارة العراق فى بيرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم /الجمعة/، الإعتداء على مبنى سفارة العراق فى بيرن، فيما دعت الجانب السويسرى لإتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة للكشف عن هوية الفاعلين.

وقال بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزارة الخارجية تعرب عن إدانتها واستنكارها للإعتداء غير المسبوق، الذي تعرض له مبنى السفارة في بيرن من قبل مجهولين تمكنوا من اقتحام المبنى بشكل عدائي، ما تسبب بإلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى لأغراض متابعة شئونهم القنصلية"، داعية الجانب السويسري لإتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة، للكشف عن هوية الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل.



وأكد البيان على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والإلتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية.



وأعربت الوزارة عن شكرها للسلطات السويسرية لتدخلها الفوري وإسراعها بإحتواء الموقف وإعادة الأمن والإستقرار في البعثة العراقية ومحيطها.