شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: القبض على عنصر تكفيرى بصدد التحضير لعمليات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السطات التونسية من القبض على عنصر تكفيرى بصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني- في بيان اليوم /الجمعة/، أنه في إطار العمل مشترك بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم القبض بمدينة صفاقس على عنصر تكفيري مناصر لتنظيم داعش الإرهابى بحوزته مواد متفجرة وبصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة.

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