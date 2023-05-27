شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدين هجوم حركة الشباب على قوات حفظ السلام الإفريقية في الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الولايات المتحدة بشدة، الهجوم الذي شنته حركة الشباب الصومالية في بلدة "بولومرير"، على قوات حفظ السلام الأوغندية المنتشرة في إطار بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وأصدقائهم.. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأشادت الولايات المتحدة، بحسب البيان، بشجاعة وتضحيات القوات المشاركة في هذه المهمة الهامة، مؤكدة وقوفها مع شركائها الصوماليين والاتحاد الإفريقي في الكفاح لدحر الإرهاب وتعزيز السلام والاستقرار للشعب الصومالي.

وهاجم مقاتلون من حركة الشباب قاعدة عسكرية تضم قوات أوغندية من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال أمس الجمعة.