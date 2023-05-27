شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: النشاط البدني يساعد على تحمل الألم والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهر بحث جديد أن النشطين بدنيًا أكثر قدرة على تحمل الألم مقارنة مع الذين لا يمارسون الرياضة، وأقل معاناة من الألم المزمن.

وأجريت الدراسة في مستشفى جامعة أندرس آرنس بالنرويج، ووجدت أنه كلما زاد النشاط البدني وممارسة الرياضة، زادت القدرة على تحمّل الألم.

ووفق موقع "مديكال نيوز توداي"، تمتاز هذه الدراسة بحجم العينة الذي فاق 10 آلاف شخص، مقارنةً مع أبحاث سابقة محدودة العينة توصلت إلى نتيجة مشابهة.

وقاس الباحثون تحمّل المشاركين للألم بوضع أيديهم في الماء البارد، إلى جانب ما أخبروا عنه عن حجم النشاط البدني وتحمّلهم للألم.

وفسر البحث النتائج بأن التمارين الرياضية تساعد على إطلاق الجسم للأندروفين، الذي يلعب دورًا في تخفيف الإحساس بالألم، إلى جانب تحسين النشاط البدني تدفق الدورة الدموية، وتقليل الالتهاب، ما يرفع تحمل الألم.