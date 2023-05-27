شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم السبت في موريتانيا عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية .

وذكرت لجنة الانتخابات الموريتانية ان اكثر من 412 ألف ناخب موزعين على 1087 مكتب اقتراع فتحت ابوابها اليوم السبت وبدأ فيها التصويت لانتخاب 36 نائبا برلمانيا في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، ويجري في 22 دائرة، من بينها 18 مقاطعة داخل البلاد، و4 دوائر خارجها، ويبلغ مجموع مقاعدها 36 مقعدا مضيفة أن عمليات التصويت ستستمر إلى الساعة السابعة مساء اليوم .

وحسمت خلال الشوط الأول في 13 مايو 140 مقعدا برلمانيا من مجموع مقاعد البرلمان الموريتاني البالغة 176 مقعدا وفاز حزب الإنصاف الحاكم على 80 مقعدا وفازت احزاب المولاة الداعمة للرئيس الغزواني على 36 مقعدا وحصلت المعارضة على 24 .

وتشكك أحزاب المعارضة في نتائج الانتخابات، وتصفها بالمزورة، والمهزلة وتطالب بإلغاء الانتخابات، وإعادة تنظيمها في ظروف أفضل، بما يضمن الشفافية .

وكان مليون وتسعة من عشرة قد صوتوا في الثالث عشر من مايو الجاري في انتخابات هيمن عليها الحزب الموريتاني الحاكم.

وصوت الموريتانيون في الجولة الأولى على انتخاب برلمان من 176 نائبا و237 مجلس بلدي من 4500 مستشار و13 مجلسا إقليميا.

ويتنافس 25 حزبا سياسيا على اصوات مليون وسبعة من عشرة من الناخبين في انتخابات شهدت مشاركة اكثر من 33 الف مترشح من بينهم عشرة آلاف امراة.