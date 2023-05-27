شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الانتهاء من 72% من طريق الحج الرابط بين السعودية والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت وزارة الإسكان والأشغال العامة والبلديات العراقية تقدماً في مشروع طريق الحج بمحافظة النجف، الذي يُعد أقصر الطرق المؤدية إلى السعودية. وفق صحيفة"سبق" السعودية.

وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من بناء الطريق بلغت 72%، فيما بلغ معدل الإنجاز في المرحلة الثانية نحو 35%، مع بناء 60 جسراً.

وتهدف هذه الخطوة إلى إحياء النشاط التجاري والاقتصادي بين السعودية والعراق، وتسهيل وصول الحجاج بالطريق البري، كما سيشكّل مشروع طريق الحج بوابة للاستثمار والسياحة في النجف والعراق بشكل عام.

يُذكر أنه في عام 2017 تمّ تأسيس مجلس التنسيق السعودي-العراقي بهدف تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والسياحية والثقافية والإعلامية.