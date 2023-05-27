شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وصول أكثر من 19 ألف حاج بنجلاديشى للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى المملكة العربية السعودية، حتى مساء أمس الجمعة، إجمالي 19150 حاجاً بنجلاديشياً لأداء فريضة الحج، في حين صدر أكثر من 50 ألف تأشيرة لحجاج بنجلاديش حتى اليوم السبت. وفق "سبق".

ومن المقرر أن تغادر 13 رحلة جوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة لنقل مزيدٍ من حجاج بنجلاديش إلى السعودية، ويتوقع أن يؤدي أكثر من 122 ألف بنجلاديشي الحج هذا العام. وكانت أول رحلة تقل حجاجاً من بنجلاديش قدّمت إلى المملكة قد انطلقت في 21 مايو الجاري. وتستضيف السعودية هذا العام أكثر من مليونَي حاج، وخصّصت شركات الطيران السعودية أكثر من مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن. وسيصل الحجاج هذا العام إلى السعودية عبر 6 مطارات داخلية هي "جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنوّرة، الطائف، وينبع".

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