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الكويت: مواطن يسلم نفسه للشرطة بعد دهس 15 آسيويا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن مواطنا قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية بعد أن دهس 15 آسيويا، أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة الدراجات الهوائية "دون تصريح وإذن" من الجهات المعنية بوزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم.

وقع الحادث فى شارع الخليج العربى، وبعد الواقعة هرب المتهم من موقع الحادث وتم تسجيل قضية "دهس وهروب" بحقه، وبعد الواقعة بساعات، أعلنت الداخلية الكويتية أن الشخص المتسبب في واقعة الدهس قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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