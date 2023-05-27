شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مواطن يسلم نفسه للشرطة بعد دهس 15 آسيويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن مواطنا قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية بعد أن دهس 15 آسيويا، أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة رياضة الدراجات الهوائية "دون تصريح وإذن" من الجهات المعنية بوزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم.

وقع الحادث فى شارع الخليج العربى، وبعد الواقعة هرب المتهم من موقع الحادث وتم تسجيل قضية "دهس وهروب" بحقه، وبعد الواقعة بساعات، أعلنت الداخلية الكويتية أن الشخص المتسبب في واقعة الدهس قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية.