شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3 درجات يضرب محافظة بجاية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بلغت قوته 3 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة بجاية شمال شرق الجزائر، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وأفاد المركز الجزائرى للبحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء فى بيان ، أن مركز الزلزال يقع على بعد 15 كلم شمال غرب بلدة القصر بالمحافظة .



واضاف المركز، أنه لم ينتج عن الزلزال وقوع أضرار أو خسائر بشرية وسط السكان .