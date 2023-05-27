اخبار الخليج

زلزال بقوة 3 درجات يضرب محافظة بجاية الجزائرية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3 درجات يضرب محافظة بجاية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بلغت قوته 3 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة بجاية شمال شرق الجزائر، بحسب وكالة الأنباء .


وأفاد المركز الجزائرى للبحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء فى بيان ، أن مركز الزلزال يقع على بعد 15 كلم شمال غرب بلدة القصر بالمحافظة .


واضاف المركز، أنه لم ينتج عن الزلزال وقوع أضرار أو خسائر بشرية وسط السكان .

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا