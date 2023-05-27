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مقتل العشرات من العناصر الإرهابية فى عملية عسكرية بالصومال

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القاهرة - سامية سيد - قتل 30 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية جوية وبرية بإقليم شبيلى السفلى بمحافظة جنوب غرب البلاد، بحسب وكالة الأنباء .

 

وأوضح التلفزيون الصومالي الحكومي أن وحدات من الجيش بالتعاون مع الشركاء الدوليين نفذت عملية عسكرية جوية وبرية في 4 بلدات تابع لمدينة كونتواري بإقليم شبيلي السفلى، أسفرت عن مقتل 30 من عناصر الشباب وتدمير سيارة كانت تحمل معدات عسكرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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