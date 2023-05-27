شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات من العناصر الإرهابية فى عملية عسكرية بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 30 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية جوية وبرية بإقليم شبيلى السفلى بمحافظة جنوب غرب البلاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وأوضح التلفزيون الصومالي الحكومي أن وحدات من الجيش بالتعاون مع الشركاء الدوليين نفذت عملية عسكرية جوية وبرية في 4 بلدات تابع لمدينة كونتواري بإقليم شبيلي السفلى، أسفرت عن مقتل 30 من عناصر الشباب وتدمير سيارة كانت تحمل معدات عسكرية.

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