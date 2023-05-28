شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين وتستنكر تعرض منزل سفير الأردن في الخرطوم للاعتداء والتخريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لتعرض منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء والتخريب. وأكدت الوزارة - في بيان السبت - رفض دولة الكويت التام لاستمرار تعرض مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها في الجمهورية السودانية للاعتداء والتخريب مجددة دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية إلى سرعة العمل على توفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وفق ما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

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