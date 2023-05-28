شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى بالرصاص المطاطى فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات آخرون بالاختناق، السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل متعمد ومن مسافة قريبة، صوب شاب (19 عاما) كان يعمل أمام بقالة والده، ما أدى إلى إصابته برصاصة في قدمه اليسرى، ونقل إلى العيادة الطبية في البلدة.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة "عصيدة" في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم ومحالهم التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وتحطيم واجهة زجاجية لمحل تجاري ما تسبب بخسائر مادية.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة بالبوابة الحديدية لمدة ساعتين تقريبا، ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من الدخول والخروج منها.