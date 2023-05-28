شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية تونس يدعو إلى ضرورة مواصلة الجهود للوقاية من الأعمال الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا كمال دقيش، وزير الداخلية التونسي، إلى ضرورة مُواصلة الجُهود في الوقاية من الأعمال الإرهابيّة والتصدي لمختلف الجرائم على غرار مكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات والهجرة غير النظامية، إلى جانب الاستعداد الجيّد لتأمين الموسم السياحي بالجهة.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير إلى ولاية المنستير والتي استعرض خلالها أهمّ المؤشرات والمشاريع التنموية وسير العمل الجهوي وعلى المجهودات المبذولة من قِبَل الإطارات الجهوية بالولاية، إلى جانب تقييم الوضع الأمني بالجهة والإمكانيات البشرية والمادية التي تم تسخيرها للسهر على أمن المواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.



كما أكد ضرورة تكاتف الجميع من أجل المُضي قُدُما نحو مزيد تحسين ظرُوف العمل، مؤكدا ضرورة مزيد دعم الوحدات الأمنية وتوفير متطلباتها نظرا لدورها الهام في حماية التّراب الوطني.



كما افتتح الوزير مقر منطقة الحرس البحري بالمنستير ثمّ تدشين مقر الدائرة البلدية الثانية بالمنستير، ومقر النواة الأولى للمجمع الأمني للحرس الوطني بجهة "زاوية قنطش"، وتدشين مركزي الحرس الوطني بالمكنين وقصر هلال وقام بوضع حجر أساس أعمال بناء مقر منطقة الأمن الوطني بقصر هلال ومركز الأمن بها.