شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مخاطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت عالمة الأحياء الروسية ماريا فيدونوفا، مديرة معهد البيولوجيا والطب الحيوي، أن المجال المغناطيسي يؤثر في عمل العديد من أجهزة وأعضاء الجسم وخاصة القلب والأوعية الدموية.



وتشير العالمة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه لهذا السبب تزداد في أيام ارتفاع النشاط الشمسي والاشعاع الإصابات باحتشاء عضلة القلب والجلطات الدماغية.

وتقول: "إحصائيا، تلاحظ في أيام ارتفاع النشاط الشمسي والاشعاع على الأرض ازدياد حالات ارتفاع مستوى ضغط الدم وبالتالي الإصابات باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية. ولكن إلى الآن لا يمكن تحديد أسباب تأثيرها في البشر".

ووفقا لها، هذه العوامل تؤثر في السائل الدماغي الشوكي (Cerebrospinal fluid) والجهاز البطيني (Ventricular system)‏ في الدماغ.

وتشير الخبيرة، إلى ان الأشخاص الذين لا تعمل أنظمتهم التكيفية بشكل صحيح (الأطفال الحديثي الولادة وكبار السن) هم الأكثر عرضة لهذا التأثير.

أعلنت تامارا بريوس كبيرة الباحثين في مختبر "الطقس الفضائي" بمعهد الدراسات الفضائية بأكاديمية العلوم الروسية، يمكن أن تؤذي العواصف المغناطيسية إذا كانت المفاصل ملتهبة.

وتشير العالمة في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الجسم عموما قد تكيف مع العواصف المغناطيسية القوية. ولكن مع ذلك يكون تاثيرها في بعض الأحيان قويا.



ووفقا لها، توجد في كل خلية من خلايا جسم الإنسان شحنة خاصة بها. لذلك تتفاعل مع تغير المجال المغناطيسي "أي أننا من هذه الناحية نتأثير جميعا بتغير الطقس".

وتقول: "إذا تحدثنا عن القلب والأوعية الدموية، فإن الكريات الحمراء تحت تأثير العاصفة المغناطيسية يمكن أن يلتصق بعضها ببعض، ما يؤدي إلى تجلط الدم وتضيق الأوعية الدموية وارتفاع الضغط بداخلها".

وتستشهد الخبيرة بنتائج إحدى الدراسات العلمية، التي تفيد بأنه بسبب العواصف المغناطيسية تزداد الإصابات باحتشاء عضلة القلب بمقدار 11 الف والجلطات الدماغية بمقدار 7 آلاف. كما أن العواصف المغناطيسية تؤثر في معدل ضربات القلب وتسبب الخفقان أو بطء نبض القلب.

وتقول: "يؤثر الطقس الفضائي في الجهاز الهيكلي العضلي للإنسان وكذلك في بقية أعضاء الجسم التي تتغذى بالدم. لذلك قد يشعر الشخص في فترة العاصفة المغناطيسية بألم في الجهاز الهيكلي العضلي، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل".