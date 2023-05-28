شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيب روسي يحدد.. ما هي الشامات التي يجب مراقبتها؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوضح الدكتور الكسندر مياسنيكوف ما يجب معرفته عن الشامات وكيفية مراقبتها وأي الشامات يجب الانتباه إليها بصورة خاصة، وما هي العلامات التي تشير إلى سرطان الجلد.



ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى ان الشامات تكوينات صبغية خلقية أو مكتسبة تظهر على الجلد والأغشية المخاطية وحتى على قزحية العين. وأن الورم الميلانيني وأنواع أخرى من سرطان الجلد هي تقليديا من المواضيع الصيفية.

ويقول: "غالبا ما يشكو المرضى من زيادة حجم الشامة وتغير لونها إلى أطباء الجلد خوفا من أنها بداية الإصابة بسرطان الجلد".

وينصح مياسنيكوف بضرورة الوقاية من أشعة الشمس في الصيف. لأن اشعة الشمس بالإضافة إلى أنها تحفز إنتاج الميلانين وتعطي الجلد لونا جميلا، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ويقول: "الشامة العادية، هي تركم خلايا صباغية تنتج الميلانين، ما يعطيها اللون البني. وتزيد الأشعة فوق البنفسجية من احتمال تطورها إلى ورم خبيث".

وعوامل خطر تطور الورم الميلانيني هي:

- تأثير الأشعة فوق البنفسجية

- تناول غير منضبط لبعض أنواع الأدوية

- بطانة الرحم عند النساء

- مرض الشلل الرعاش (باركنسون)

- كثرة الشامات

- حروق الشمس المتكررة

- الوراثة

وينصح الطبيب باستخدام الكريمات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية عند السباحة والاستحمام الشمسي، لأن ملابس السباحة ليست حاجزا لأشعة الشمس.

ويقول: "لا تحمي ملابس السباحة المبللة من أي شيء. والأشعة فوق البنفسجية نوعان- احدهما يسبب اسمرار الجلد والثاني يؤثر حتى عندما تكون السماء ملبدة بالغيوم".

أعلنت الدكتورة ماريا أفيتيسوفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، أن الشامات الحمراء هي ورم حميد يسمى "ورم وعائي". ولكن هناك علامات تشير إلى تحوله إلى خبيث.

وتقول الأخصائية: "يمكن أن يكون لمفهوم "الشامة الحمراء" معنى مختلف تماما بالنسبة للمريض والطبيب. لأن من الصعب دون إجراء الفحص والتنظير الجلدي تحديد ما إذا كانت الشامة الحمراء ورما حميدا أم خبيثا، وهل تتطلب متابعة دائمة أو يجب إجراء تحليل نسيجي".

وكشفت الخبيرة العلامات المقلقة التي يجب عند ظهورها استشارة الطبيب المختص فورا: تغير لون الشامة، عدم تماثلها، زيادة مساحتها وحجمها، حدودها غير واضحة، نزفها، ظهور قشرة.

ووفقا لها هذه العلامات قد تشير إلى بداية عملية تحول الشامة الحمراء إلى ورم خبيث.

وتقول: "وحتى إذا لم تظهر هذه العلامات، ولكن الشامة تسبب للشخص إزعاجا نفسيا، فعليه استشارة الطبيب الأخصائي ".



تعد العلامة الأكثر شيوعا لسرطان الجلد هي ظهور شامة جديدة، أو تغير في شامة موجودة سابقا.

وبطبيعة الحال، مع تقدمك في العمر، تتغير طبيعة بشرتك. ولذلك يجب معرفة كيفية تحديد الدرجة التي قد تشير إلى وجود خطر السرطان.



وأوضحت جمعية Melanoma UK الخيرية في المملكة المتحدة أن سرطان الجلد يبدأ في الخلايا الصباغية، وهي المسؤولة عن تكوين صبغة الميلانين التي تحدد لون البشرة الطبيعي.

وكلما زاد إنتاج الجسم من الميلانين، كان لون البشرة أغمق.

وتشير جمعية Melanoma UK إلى أن "الجميع في خطر. سرطان الجلد لا يميز حسب العمر أو العرق أو الجنس".

ويساهم ضوء الأشعة فوق البنفسجية A والأشعة فوق البنفسجية B في تلف الجلد، ويزيد التعرض لأي منهما من خطر الإصابة بسرطان الجلد".

ويمكن أن يحدث التعرض لهذه الأشعة من خلال ضوء الشمس الطبيعي، أو الأضواء الاصطناعية المستخدمة في أسرّة التسمير.

قائمة التحقق ABCDE

عند النظر إلى الشامات على الجسم، يمكن أن تساعد قائمة التحقق ABCDE في تحديد ما إذا كانت هناك أي علامات تحتاج إلى فحص من قبل أخصائي الرعاية الصحية.

Aلعدم التماثل:

عادة ما يكون للأورام الميلانينية شكل غير منتظم، ما يعني أنها غير متكافئة (سيبدو جانبي الشامة مختلفين).



ومن ناحية أخرى، تحتوي الشامة الطبيعية الحميدة على نصفين متماثلين.

Bللحدود:

من المرجح أن يكون للأورام الميلانينية حدود غير واضحة أو غير منتظمة مع حواف خشنة.

وتميل الشامات العادية إلى أن يكون لها حدود واضحة المعالم وذات حواف ناعمة.

C للون:

تميل الأورام الميلانينية إلى أن تتضمن أكثر من لون واحد، وقد يكون لها ظلال مختلفة من اللون البني ممزوجا بلون أسود أو أحمر أو وردي أو أبيض أو أزرق.

وهذا يختلف عن الشامات العادية التي تميل إلى أن يكون لها ظل واحد من اللون البني.

D للقطر:

عادة ما يكون قطر الأورام الميلانينية أكثر من 6 مم، في حين أن الشامة العادية لا تكون عادة أكبر من الطرف الحاد لقلم الرصاص.

E للتطور:

تتطلب أي تغييرات في حجم الشامة أو شكلها أو لونها زيارة عيادة الطبيب العام.

وهناك سيقومون إما بطمأنتك بأن شامتك آمنة، أو يمكن إحالتك إلى طبيب أمراض جلدية.

وأكدت جمعية Melanoma UK: "كلما وقع اكتشاف السرطان مبكرا، زادت احتمالية علاجه بنجاح".

وهذا هو السبب في أنه من المهم عدم تأخير زيارة الطبيب بشأن أي شامة تقلق بشأنها.