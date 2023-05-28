شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدربة روسية توضح.. كيف يمكن تدريب القلب؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نصحت المدربة الروسية أناستاسيا يوركوفا أن تتناوب تمارين تدريب القلب مع التمارين الأكثر استرخاء مثل تمارين اليوغا.

قالت المدربة الروسية إن من المهم للناس الحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية وتقويته، ولهذا فمن الأفضل التناوب بين تمارين تدريب القلب مع تمارين أكثر استرخاء.

وأعلنت في حديث أدلت به لموقع "غازيتا. رو" الإلكتروني الروسي أن مزاولة الرياضة التي يصاحبها المزيد من الضغط على القلب وأعضاء أخرى يستحسن تناوبها مع التمارين الأكثر هدوءا مثل تمارين اليوغا.

وسيساعد تناوب الضغط على القلب مع التمارين الأكثر استرخاء، حسب المدربة، في استعادة العمل الطبيعي لجميع أنظمة الجسم، الأمر الذي يعطي دائما نتيجة ملموسة.

في الوقت نفسه، إذا كان الإنسان يعاني من مشاكل معيّنة في نظام القلب والأوعية الدموية، فمن الضروري أن يبدأ في التقليل من تناول القهوة. ونصح أخصائي التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ بعدم شرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميا.

وقال:" إذا شعرت بألم أو ضعف قد يكون ناتجا عن مرض في القلب، فعليك استشارة الطبيب على الفور".

يوجد حاليا، حسب غينسبورغ، العديد من الطرق الحديثة لتشخيص وعلاج مشاكل جهاز القلب والأوعية الدموية. وإن الأطباء الروس لديهم العديد من التقنيات الحديثة التي تبسّط إلى حد بعيد علاج المرضى.

وفقا للدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، لمكافحة الشعور الكاذب بالجوع، يجب تغيير النشاط والإكثار من شرب الماء.

وتشير بافلوفا، إلى أن الشعور بالجوع غالبا ما يظهر عند التحول إلى اتباع نظام غذائي صحي، حتى أنه أحيانا يمكن الخلط بينه وبين الشعور بالعطش. لذلك يجب شرب ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك يجب الحفاظ على الفاصل الزمني بين تناول الوجبات الرئيسية 3-5 ساعات.

وتؤكد الطبيبة على أن تناول الفاكهة فقط مضر لأنه يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى الأنسولين والشعور بالجوع. لذلك من الأفضل تناول تفاحة أو موزة مع الزبادي مثلا أو الجبن.

ووفقا لها، تظهر الرغبة بتناول شيء ما ضار عادة بسبب الإجهاد العقلي. لذلك تنصح في هذه الحالة بالقيام بنشاط بدني، حيث سيركز الدماغ على توجيه العضلات. كما يمكن التغلب على الشعور الكاذب بالجوع بتنظيف الأسنان قبل الساعة التاسعة مساء.

كشفت دراسة جديدة أن مجرد الشعور بالجوع يمكن أن يكون كافيا لإبطاء الشيخوخة، وحتى طعم ورائحة الطعام يمكن أن يعكسا فوائد قيود النظام الغذائي.

وأظهرت الدراسات السابقة بشكل قاطع أن تقييد السعرات الحرارية يمكن أن يزيد من عمر الحيوانات.



ووجدت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Science، أن الجوع وحده يمكن أن يزيد من عمر ذباب الفاكهة.

وتوصل الباحثون، بقيادة فريق من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة، إلى أن تجويع الذباب إما عن طريق حرمانهم من جزيئات الأحماض الأمينية، أو عن طريق تحفيز مناطق الدماغ المرتبطة بالحافز للتغذية، يطيل من عمر الذباب.

وقال سكوت بليتشر، المؤلف المشارك في الدراسة: "لقد قمنا نوعا ما بفصل تأثيرات إطالة العمر لتقييد النظام الغذائي عن جميع التلاعبات الغذائية في النظام الغذائي التي عمل الباحثون عليها لسنوات عديدة للقول إنها ليست ضرورية".

ووجدت الدراسة أن إدراك عدم وجود ما يكفي من الغذاء كاف لإحداث فوائد تمديد الحياة.

وتسبب الباحثون في الجوع في الذباب بعدة طرق. في إحدى الطرق، قاموا بتعديل كمية جزيئات الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة (BCAA) في وجبة خفيفة من الطعام، ثم سمحوا لاحقا للذباب بالتغذي بحرية على الخميرة أو السكر.

وتوصل الباحثون إلى أن الذباب الذي يتغذى على وجبة خفيفة منخفضة الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة (BCAA) يستهلك خميرة أكثر من السكر مقارنة بالذباب الذي يتغذى على وجبة خفيفة عالية الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة.

وأوضح الباحثون أن تفضيل الخميرة على السكر هو مؤشر على الجوع على أساس الحاجة.

ولم يكن هذا السلوك بسبب محتوى السعرات الحرارية في الوجبة الخفيفة منخفضة الأحماض الأمينية المتشعبة، حيث استهلك الذباب المزيد من الطعام والمزيد من السعرات الحرارية الإجمالية.

ووجد الباحثون أيضا أنه عندما أكل الذباب نظاما غذائيا منخفض الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة مدى الحياة، عاش لفترة أطول بكثير من الذباب الذي يتغذى على نظام غذائي عالي الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة.

ثم قام الباحثون بتنشيط الخلايا العصبية المرتبطة بدافع الجوع في الذباب، باستخدام التعرض للضوء الأحمر. ووجدوا أن الذباب الذي تمت معالجته بهذه الطريقة يستهلك ضعف كمية الطعام التي يستهلكها الذباب الذي لم يتعرض لمنبه الضوء.

وعاش هذا الذباب أيضا لفترة أطول بكثير من الذباب المستخدم كعنصر تحكم.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة كريستي ويفر: "نعتقد أننا خلقنا نوعا من الجوع النهم في الذباب. ومن خلال القيام بذلك، عاش الذباب فترة أطول".

وبينما استخدم العلماء ذباب الفاكهة فقط لإجراء الدراسة، أوضحوا: "تتوفر كل الأسباب لتوقع أن تعدل الآليات المكتشفة دوافع الجوع في الأنواع الأخرى".

وخلص الباحثون في الدراسة إلى أن "إظهار كفاية الجوع لإطالة العمر الافتراضي يكشف أن الحالات التحفيزية وحدها يمكن أن تكون محركات حتمية للشيخوخة".