شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات ملكية تؤكد حضور حفل زفاف ولي عهد الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القناة الرسمية للمملكة الأردنية، أن العديد من الشخصيات الملكية والعالمية أكدت حضورها حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والسعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو المقبل.

وذكرت القناة، "أكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن، زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها كما سيحضر الزفاف ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي"، كما ستحضر الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال، وتأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي"، وفقا لموقع CNN عربية.

من جهة أخرى، الكل تابع باهتمام وحب حفل الحناء الملكية لرجوة آل سيف عروس الأمير الحسين بن عبد الله ولى عهد الأردن، حيث أقامت الملكة رانيا حفلٍ هائل بقصر زهران فى مضارب بني هاشم بالعاصمة الأردنية عمان، وشارك في الاحتفال عددا كبيرا من أميرات العائلة الملكية، كما حضر ما يقرب من 600 سيدة من كافة محافظات الأردن. ترى من هي رجوة أل سيف العروس التي خطفت قلب ولى العهد الأردنى؟ ، في السطور التالية نتعرف على ملكة الأردن المستقبلية وفقًا لموقع" townandcountrymag ".

رجوة هي ابنة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف وزوجته عزة السديري عائلة أخوال الملك سلمان بن عبد العزيز وولدت بالرياض في 28 أبريل 1994، وهي الأصغر بين أربعة أشقاء.

وحصلت رجوة على تعليمها الثانوي في المملكة العربية السعودية، قبل أن تنتقل إلى نيويورك في الولايات المتحدة، لإكمال تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز. وحصلت على درجة البكالوريوس عام 2017.

وخلال فترة وجودها هناك، قامت برحلة ميدانية لمدة تسعة أيام إلى دبي في عام 2016، كجزء من الدراسة، وبعد ذلك، انتقلت إلى معهد الأزياء للتصميم والترويج في لوس أنجلوس، حيث حصلت على درجة أ.أ، تعيين احترافي، في الاتصالات المرئية في عام 2019. وعملت في لوس أنجلوس في شركة هندسة معمارية. ثم عادت إلى منزلها في الرياض للعمل في استوديو التصميم "Designlab Experience " .

خطبت رجوة من الأمير الحسين في أغسطس 2022. وأعلنت العائلة المالكة الأردنية، العام الماضي أن ولي العهد الأمير حسين سيتزوج من رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف. وسيتم الزواج في يونيو 2023. وبدأت في الظهور مع العائلة المالكية الأردنية بشكل متكرر خلال هذا العالم 2023.