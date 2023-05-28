شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد اجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربى الصيني غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مدينة تشنغدو بجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في أعمال الدروة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة 7 للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين المقرر عقدهما خلال اليومين المقبلين.

ويترأس وفد الأمانة المشارك في هذه الدورة الأمين العام المساعد خالد منزلاوى، رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وبمشاركة وزير مفوض محمد بن صديق مدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الآسيوي، ووزير مفوض رحاب عز الدين مديرة إدارة العلاقات الاقتصادية، ووزير مفوض فؤاد بستنجي مسؤول ملف التعاون العربي الصيني.

وعقب وصول وفد الأمانة العامة إلى مدينة تشنغدو، عُقد اجتماع تنسيقي عربي صيني بحضور سعادة السفير محمد عرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الحالية للجانب العربي).

هذا ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين من الدول العربية والصين غداً الاثنين وتنتهي يوم الثلاثاء.