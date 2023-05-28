شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الأردنية: تعيين عطوفة المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، الأحد، صدور الإرادة الملكية بتعيين عطوفة السيد محمد مدالله المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 28 مايو الجارى، وللمدة المتبقية من عمر المحكمة.

كانت الإرادة الملكية الأردنية صدرت بالموافقة على قبول استقالة هشام التل رئيس المحكمة الدستورية من منصبه اعتبارا من تاريخ اليوم الأحد.

وأ صدرت الإرادة الملكية الأردنية بتعيين عطوفة السيد باسل محمد مصلح أبو عنزة عضوا في المحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 28 مايو الجارى.